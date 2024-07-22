История началась с сообщения лётчика: "Пошёл на боевой курс". Пилоту сообщили, что на боевом чисто. Однако вмешался руководитель полётов: "Пуски по вам, "Патриот", три… Уходите, запретил работу!".
"Понял!", — лётчик начал резко маневрировать со снижением с целью сорвать наведение ракеты.
"Уходим с отстрелом! По вам пуски!", — подгоняли с земли.
"Отстреливаю", — доложил штурман. Речь шла о тепловых и радиолокационных ловушках. Дыхание экипажа стало тяжёлым — им пришлось работать при сильных перегрузках из-за резких маневров.
"Патриот" работает! Маневрируй! Наблюдаю пуск: азимут 350, дальность 80. Уходим вправо, курс 240," — командовали с земли.
Речевой информатор в кабине сообщил о предельной скорости. Тем временем наблюдатели сообщали о приближении ракет. Они оказались в 60 км, через пару секунд — в 50.
"Андрюха, влево!", — сказал штурман.
"Ракета смещается влево! Уходим под ракурс вправо", — командовала земля.
"Перекладка, Андрюха!", — сообщил штурман.
"754, ракета смещается вправо и идёт на вас. Малая высота, азимут 350, дальность 50, идёт в вашу сторону", — кричала земля. Лётчики дышали так, словно бежали от ракеты без самолёта: "Влево маневрируем! Она… Догоняет! Влево, влево! Максимальные обороты!".
Летчики уже не подтверждали, лишь рычали под максимальной перегрузкой, но продолжали делать всё, чтобы уйти от американских ракет, пишет "РГ".
"Вспышка сзади", — доложил штурман.
"Патриот подсвечивает, уходи", — ответила земля: "Ракета прошла сзади! Перемещаемся вправо на курс 120".
"Братишка, маневрируй. Витёк?! Не слышу тебя!", — закричал лётчик. Но убедился, что со штурманом всё в порядке и успокоился. Доложил на землю: "Я видел вспышку сзади. По ушам ударило. Связь пропала — правого не слышу".
"Фу, блин", — сбрасывая напряжение, лётчик бросил украинским зенитчикам: "Сосите ноги, уроды!".
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