После заявления Джо Байдена о решении не переизбираться на второй срок, представители Демпартии Штатов заявили, что кандидат Дональд Трамп от партии республиканцев "слишком стар", чтобы возглавлять страну.

"Трамп слишком стар, чтобы снова стать президентом", — написал в соцсети Х член палаты представителей Огайо Вайнштейн.

Бывший член палаты представителей от Южной Каролины Селлерс заявил каналу CNN, что Трампу около 80 лет, и вопрос в том, сможет ли он проработать следующие четыре года.

"Я не уверен в этом", — добавил бывший законодатель.

Член палаты представителей Макс Фрост назвал Трампа "старейшим в истории" Америки кандидатом. Претензии к возрасту были одним из ключевых аргументов против Байдена, который часто допускал оговорки, выглядел потерянным, не мог найти выход и падал. После того как он объявил о выходе из борьбы, старейшим претендентом на пост главы государства становится Трамп. Ему 78 лет, но он родился в июне, а американский лидер — в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он побьёт рекорд Байдена, став самым старым победителем предвыборной гонки в истории Штатов.

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