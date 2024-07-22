Президент Америки Джо Байден был вынужден отказаться от участия в президентской кампании после потери поддержки ключевых лидеров и доноров Демпартии, заявил РИА Новости консервативный комментатор США Лев Альбурт.

"Отказ Байдена переизбираться уже неделю назад был вынужденным, когда от него отступились лидеры демократов и их друзья-доноры", — сказал Альбурт агентству.

В воскресенье Байден объявил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Республиканский кандидат Дональд Трамп неоднократно утверждал, что победить новую кандидатку ему будет значительно проще.

Альбурт выразил уверенность в том, что победа Трампа практически гарантирована. По его словам, уход Байдена именно в данный момент ничего не меняет в предвыборной гонке.

Эксперт также отметил, что для России весьма важно и хорошо решение Трампа выбрать вице-президентом сенатора Вэнса. Альбурт подчеркнул, что Вэнс всегда был за нормализацию отношений с Москвой.

Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)