Президент Америки Джо Байден был вынужден отказаться от участия в президентской кампании после потери поддержки ключевых лидеров и доноров Демпартии, заявил РИА Новости консервативный комментатор США Лев Альбурт.
"Отказ Байдена переизбираться уже неделю назад был вынужденным, когда от него отступились лидеры демократов и их друзья-доноры", — сказал Альбурт агентству.
В воскресенье Байден объявил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Республиканский кандидат Дональд Трамп неоднократно утверждал, что победить новую кандидатку ему будет значительно проще.
Альбурт выразил уверенность в том, что победа Трампа практически гарантирована. По его словам, уход Байдена именно в данный момент ничего не меняет в предвыборной гонке.
Эксперт также отметил, что для России весьма важно и хорошо решение Трампа выбрать вице-президентом сенатора Вэнса. Альбурт подчеркнул, что Вэнс всегда был за нормализацию отношений с Москвой.
Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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