Бойцы ВС России продемонстрировали впечатляющий дрифт на мобильных миномётах 2С12А "Сани". Эти манёвры, как пояснила госкорпорация "Ростех" в Telegram, необходимы для сокращения времени развёртывания орудий.

"Эффектный разворот на видео — не ради развлечения. Боевые расчёты максимально сокращают время развёртывания и свёртывания орудий в тактике "кочующих миномётов", которая позволяет вводить противника в заблуждение относительно системы огня и количества сил", — говорится в сообщении.

Комплекс "Сани" включает в себя машину повышенной проходимости на базе "Урала", способную преодолеть до 1000 км на одном баке топлива. В кузове установлен миномёт 2Б11 калибра 120-мм, который выгружается с помощью электролебёдки.

В марте в зоне спецоперации также был замечен грузовик УАЗ-3303, который российские бойцы вооружили автоматическим миномётом 2Б9 "Василёк". Этот миномёт обладает скорострельностью до 120 выстрелов в минуту.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)