Губернатор Кентукки Энди Бешир является наиболее подходящим кандидатом на роль напарника Камалы Харрис в выборах президента Америки, заявили РИА Новости политологи Запада.

Джо Байден объявил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. В свою очередь, Дональд Трамп неоднократно утверждал, что победить Харрис ему будет куда проще. Алан Кафруни, преподаватель Гамильтонского колледжа, предположил, что вице-президентом будет избран белый мужчина из штата на Западе. Его коллега Рубрик Бигон указал на губернатора Бешира.

"Это сбалансированная пара, Бешир не политик Вашингтона. Он представитель региона Аппалачи, родом из консервативного Кентукки. Его способность побеждать в масштабах штата, где преобладают республиканцы, говорит о политических навыках для более широкой аудитории по сравнению с демократами", — отметил политолог.

Однако аналитики сомневаются, что даже удачно подобранный напарник сможет сделать Харрис фаворитом в гонке за пост. Пол Готтфрид, главред Chronicles и профессор Элизабеттаунского колледжа, считает, что Харрис не на чем строить предвыборную кампанию, кроме проблемы абортов и страхов по поводу штурма Капитолия 6 января.

"Люди забыли о восстании, а штаты принимают феминистские законы об абортах. У демократов немного достижений, которые способны компенсировать нашествие нелегалов или катастрофу в экономической политике", — сказал эксперт.

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