Защитить российские НПЗ от атак дронов ВС Украины могут радиоэлектронные купола, сообщил NEWS.ru полковник Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул важность оснащения системы радиотехнической разведки и предупреждения воздушного патрулирования.
"Технические моменты — это оборудование радиотехнической разведки и контроля пространства. И сбитие самолётов, БПЛА, снарядов, направленных на объект. Есть ещё такая возможность как радиоэлектронные купола", — пояснил Матвийчук.
Эксперт также отметил, что система администрирования должна срабатывать на опережение. По его мнению, важно организовать взаимодействие с системой ТрО и гражданской системой наблюдения для патрулирования воздуха. Он подчеркнул, что защита объектов жизнеобеспечения граждан и НПЗ должна быть "во главе угла".
"Атаки на НПЗ остаются целесообразной программой Киева. Они пробуют бить по гражданским и важным инфраструктурным объектам", — добавил Матвийчук.
Ранее в сети были опубликованы видеокадры атаки дрона ВСУ на Туапсинский НПЗ. На видео замечен падающий дрон, после чего слышен звук взрыва. В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что в результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура НПЗ. Данных о пострадавших нет.
Фото: commons.wikimedia.org/Sgroey (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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