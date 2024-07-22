Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что утратил всякую надежду на то, что Будапешт разблокирует использование средств из Еврофонда мира для военной помощи ВСУ.

"Что касается Европейского фонда мира, исчезла всякая надежда на то, что Венгрия может разблокировать эти средства", — сказал Боррель на конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Из-за непреклонной позиции Будапешта ЕС не смог придти к соглашению о разблокировке финансовых ресурсов, предназначенных для компенсации расходов на поставки вооружений Украине. Это не первый случай, когда Венгрия препятствует согласованным действиям Европы в вопросах помощи киевскому режиму.

Напомним, что ранее Венгрия уже блокировала различные инициативы ЕС по поддержке Киева. В феврале глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия больше не наложит вето на увеличение Европейского фонда мира, однако и не будет участвовать в его деятельности.

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