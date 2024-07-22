Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что утратил всякую надежду на то, что Будапешт разблокирует использование средств из Еврофонда мира для военной помощи ВСУ.
"Что касается Европейского фонда мира, исчезла всякая надежда на то, что Венгрия может разблокировать эти средства", — сказал Боррель на конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Из-за непреклонной позиции Будапешта ЕС не смог придти к соглашению о разблокировке финансовых ресурсов, предназначенных для компенсации расходов на поставки вооружений Украине. Это не первый случай, когда Венгрия препятствует согласованным действиям Европы в вопросах помощи киевскому режиму.
Напомним, что ранее Венгрия уже блокировала различные инициативы ЕС по поддержке Киева. В феврале глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия больше не наложит вето на увеличение Европейского фонда мира, однако и не будет участвовать в его деятельности.
Фото: flickr.com/Agencia de Noticias ANDES (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Илон Маск: Заявление Байдена о выходе из президентской гонки "взорвало" трафик Х
Объявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки привело к значительному увеличению сетевого трафика в социальной сети X, где было размещено это заявление.
Политолог Альбурт: Байден покинул гонку из-за отвернувшихся демократов
Президент Америки Джо Байден был вынужден отказаться от участия в президентской кампании после потери поддержки ключевых лидеров и доноров Демпартии, заявил РИА Новости консервативный комментатор США Лев Альбурт.
Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака
Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес
Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.