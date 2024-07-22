Страны ЕС не смогли прийти к соглашению о разблокировке средств из Еврофонда мира для компенсации затрат на поставки оружия ВСУ, поскольку Будапешт отказался снять вето. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Из-за позиции Венгрии по СВО решено провести встречу министров МИД ЕС не в Будапеште, а в Брюсселе.

"Поскольку 25 стран Европы осуждают Венгрию, мы пошлём сигнал, что поведение Будапешта, подрывающего единство внешней политики Евросоюза, должно иметь последствия. Поэтому я решил созвать встречу министров обороны и иностранных дел в Брюсселе", — заявил Боррель после заседания глав МИД ЕС.

Жозеп Боррель также подчеркнул, что больше не верит в возможность разблокировки средств Венгрией, поскольку Европа осуждает позицию Будапешта по Украине.

Венгрия уже неоднократно блокировала инициативы ЕС о помощи киевскому режиму. В феврале глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия больше не станет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, средства из которого используются для оказания военной помощи ВСУ. Но также подчеркнул, что Будапешт не будет участвовать в его работе.

Фото: konflikty.pl/Pool Moncloa/JM Cuadrado (Attribution).