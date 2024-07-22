Члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили танкер, оператором которого является компания из Эмиратов, вблизи порта Бушер на юге Ирана, пишет Reuters.

Согласно данным британской компании Ambrey, судно под флагом Того транспортировало 1500 тонн газойля. Оно покинуло Ирак после загрузки и направлялось в Шарджу в ОАЭ. Инцидент произошёл 21 июля в 113 километрах к юго-западу от Бушера.

В Ambrey предполагают, что перехват танкера связан с операцией КСИР по борьбе с контрабандой. В январе 2024 года ВМС КСИР задержали судно у порта Бушер, перевозившее 2 миллиона литров дизеля контрабандой. Судно шло под флагом одной из стран Океании, 14 членов экипажа были арестованы.

В том же месяце телеканал Al Jazeera сообщил об инциденте с танкером St. Nikolas, который следовал из Ирака в Турцию под флагом Маршалловых Островов. Он был захвачен группой вооружённых лиц, сменил курс и направился в Иран. Агентство Tasnim также передало, что военные Тегерана арестовали нефтяной танкер Штатов в водах Оманского залива по решению суда.

Фото: commons.wikimedia.org/Ayoub Ghaderi (Creative Commons Attribution 4.0 International)