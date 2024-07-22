Владимир Зеленский устроит кризис в стране, либо будет вынужден капитулировать, если на выборах президента Америки победит Дональд Трамп. Такое мнение высказал политолог и доцент Финансового университета Геворг Мирзаян в интервью "Абзацу".

По мнению аналитика, в случае победы Трампа Зеленский может организовать кризис, однако за это его "не погладят по головке". В ином варианте, как считает политолог, Зеленский может "лечь под Трампа", что фактически ознаменует капитуляцию перед Москвой.

Аналитик добавил, что киевский режим действует со значительной долей самостоятельности и ведёт свою игру, которая становится для него всё более сложной и непредсказуемой. Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах он добьётся урегулирования кризиса на Украине и избежит Третьей мировой войны. Если он дотянет до вступления в должность, скорее всего, Трамп победит, считает Алексей Мухин, гендиректор Центра политический информации.

"Конкурентов у него фактически нет. Хотя никто не отменял заказ на Трампа: он в большой опасности", — отметил эксперт.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)