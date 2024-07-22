Служба безопасности Украины объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Информация об этом опубликована в базе данных МВД Украины.

В карточках на сайте ведомства Петров и Боширов фигурируют под именами Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они объявлены в розыск по подозрению в причастности к диверсии.

В мае полиция Чехии объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова, который якобы является генералом Главного управления Генштаба ВС России. По данным источников Ceske noviny, его считают причастным к взрывам на чешских складах во Врбетице в 2014-ом. Считается, что эти взрывы были организованы "офицерами его подразделения" Чепигой и Мишкиным.

Также Bild писал, что майский пожар на металлургическом заводе Diehl Defence, занятом в сфере производства ПВО — устроили российские спецслужбы. Об этом немецких коллег якобы уведомила одна из разведок Запада. Никаких доказательств в публикации нет. При этом руководство концерна утверждает, что причиной возгорания стала техническая неисправность. Такой же вердикт вынесли страховщики.

Фото: commons.wikimedia.org/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)