Служба безопасности Украины объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Информация об этом опубликована в базе данных МВД Украины.
В карточках на сайте ведомства Петров и Боширов фигурируют под именами Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они объявлены в розыск по подозрению в причастности к диверсии.
В мае полиция Чехии объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова, который якобы является генералом Главного управления Генштаба ВС России. По данным источников Ceske noviny, его считают причастным к взрывам на чешских складах во Врбетице в 2014-ом. Считается, что эти взрывы были организованы "офицерами его подразделения" Чепигой и Мишкиным.
Также Bild писал, что майский пожар на металлургическом заводе Diehl Defence, занятом в сфере производства ПВО — устроили российские спецслужбы. Об этом немецких коллег якобы уведомила одна из разведок Запада. Никаких доказательств в публикации нет. При этом руководство концерна утверждает, что причиной возгорания стала техническая неисправность. Такой же вердикт вынесли страховщики.
Фото: commons.wikimedia.org/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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