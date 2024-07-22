Журналист и политолог Джон Вароли выразил мнение, что в гонке за президентство в Штатах с большой вероятностью победит Камала Харрис от демократов.
"Я думаю, что Харрис победит, уверен на 99%, поскольку Демпартия не собирается уходить из Белого дома. Как минимум, мирным путём не уйдёт. Они хотят олго оставаться у власти и продолжать свои планы. Как дома, так и по всему миру", — сказал журналист в эфире "Время покажет" на Первом канале.
Джо Байден остаётся президентом США. По словам политолога, помощники лидера могли написать письмо в соцсети X от его имени, в котором сообщили об отказе от участия в избирательной кампании.
"Это позор, он не выступил перед населением. Такое важное решение для нации и страны, и он сделал пост в соцсети. Это вызывает вопросы. Это позор. Многие недовольны. Но, к сожалению, так поступает руководство Демпартии", — сказал Вароли.
По мнению политолога, крупные спонсоры, олигархи из демократической партии, давно хотели, чтобы Байден вышел из гонки. И он пока не знает, что больше не является кандидатом в президенты.
"Он ещё не понял. Может быть, скажут ближе к ноябрю, но он пока думает, что кандидат", — добавил Вароли.
Фото: flickr.com/Lorie Shaull from St Paul (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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