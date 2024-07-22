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Политолог Сафаров: Вашингтон признает сильное положение РФ в мире
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Политолог Сафаров: Вашингтон признает сильное положение РФ в мире

Вашингтону придётся признать сильное положение Москвы в мире независимо от исхода выборов в Штатах в ноябре, заявил председатель таджикской Ассоциации политологов Сайфулло Сафаров РИА Новости.

Ранее Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат Дональд Трамп от Республиканской партии неоднократно заявлял, что легче победить Харрис, нежели Байдена.

"Самое главное, что возможно в американской внешней политике после ноября 2024-го — возникнет понимание в Вашингтоне, что Россию не победить, что у неё сильное положение в мире, и Америке придётся эту силу признать", — сказал Сафаров.

Говоря о внешней политике Белого дома по отношению к Киеву после окончания президентской гонки, Сафаров предположил, что возможна "корректировка по ослаблению помощи" ВСУ. В остальном, отметил он, отказ Байдена баллотироваться не окажет значительного влияния на политику Вашингтона. Этот же тезис Сафаров считает справедливым и в отношении "небольших стран Центральной Азии".

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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