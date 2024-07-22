Американский миллиардер Илон Маск обнародовал модный показ, созданный с помощью нейросети ИИ, в котором участвовали лидеры политики и бизнеса. Об этом пишет Ura.ru в Telegram-канале.
В опубликованном Маском ролике знаменитости прошлись по подиуму, представляя коллекцию Louis Vuitton. Все модели были в нарядах, созданных искусственным интеллектом. В кадрах замечены такие участники Папа Римский Франциск, Джо Байден и Дональд Трамп. Помимо них на видео фигурировали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Поднебесной Си Цзиньпин, а также Марк Цукерберг и Барак Обама, и вице-президент Америки Камала Харрис. Закрывал показ создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.
Ранее стало известно, что Илон Маск пожертвовал средства на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Размер пожертвования не был обозначен, однако, по данным от журналистов Bloomberg, эта сумма является "значительной".
Фото: flickr.com/Heisenberg Media (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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