Опубликованы видеокадры штурма позиций ВС Украины в Урожайном, осуществлённого морскими пехотинцами ВС РФ на мотоциклах. Видео из Telegram-канала "Русский инженер", демонстрирует более 10 российских бойцов, передвигающихся на мотоциклах к вражеским позициям.
"Новая тактика даёт свои плоды, позволяя сократить время под обстрелом при преодолении дистанции до противника. Малые габариты, большая скорость и индивидуальный транспорт позволяют рационально рассредоточить кадры", — сообщает канал.
Ранее стало известно, что в боевых действиях приняли участие бойцы 40 бригады морской пехоты ТОФ. Они освобождали село, используя кроссовые и другие малокубатурные мотоциклы.
"Взял две улицы рядом. Разбились по пятёркам и тройкам, и штурмом брали здания одно за другим. На моей улице было приказано взять 22 дома, и ещё 14 других взял", — рассказал замкомандира "Иваныч".
Потери ВС Украины составили около 100 военнослужащих. Зачистка населённого пункта продолжалась несколько дней, в течение которых киевские боевики пытались вернуть контроль над Урожайным.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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