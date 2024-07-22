Венгрия и Словакия инициировали консультации с Еврокомиссией в преддверии разбирательства против Киева за прекращение транзита нефти из России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы рассматриваем решения вопроса об остановке транзита через Украину в юридической плоскости, если проблему не решим в ближайшее время", — отметил Сийярто.
Венгрия считает решение киевского режима об остановке транзита нефти враждебным, особенно с учётом импорта Украиной электричества. Если не удастся убедить Киев возобновить транзит нефти, ЕС получит право не выполнять пункты соглашения об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул Сийярто.
"Решение прекратить транзит нефти "Лукойла" в Венгрию неприемлемо", — заявил министр.
Это заявление также поддержал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Это ставит под угрозу долгосрочную безопасность поставок нефти в Словакию и Вергрию. Странно, что стремящаяся вступить в ЕС Украина ставит под угрозу энергоснабжение членов ЕС, особенно летом, когда энергопотребление на пике", — добавил Сийярто.
Венгрия призвала киевский режим решить эту проблему и планирует поднять вопрос на заседании Совета министров ЕС.
Фото: flickr.com/Agencia de Noticias ANDES (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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