Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Москва стала колоссальной угрозой для ЕС. Это мнение она выразила на личной странице в соцсети Х.
"На текущий момент Россия — наибольшая угроза безопасности для нас и нашего мира в ЕС", — утверждает Бербок.
Она также отметила, что Запад хочет других отношений с Россией, но эти планы так и не удалось осуществить. В июне президент Владимир Путин отверг утверждения о том, что Москва планирует напасть на страны НАТО, назвав их бредом. Он подчеркнул, что такие заявления Запада направлены на одурачивание собственного населения и сохранение доминирующего положения.
Анналена Бербок, глава МИД Германии, 22 июля в своём сообщении в социальной сети выразила мнение, что Москва стала для Европы "колоссальной угрозой". Она добавила, что Запад стремился к иным отношениям с Кремлём, однако этого не удалось добиться. По убеждению Бербок, сегодня Россия является "самой большой угрозой безопасности" для мирной жизни в Европе.
Фото: commons.wikimedia.org/Stefan Kaminski (photography) (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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