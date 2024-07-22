Бывший глава службы по защите Конституции Германии Ханс-Георг Маасен высказал мнение, что Владимиру Зеленскому необходимо признать невозможность возврата Украины к прежним границам и начать разрабатывать план по прекращению огня. Это заявление Маасен сделал на TV Berlin.
"Я бы рекомендовал Зеленскому сосредоточиться на прекращении огня и забыть о победе над Путиным. Что РФ можно расколоть, либо оккупировать. Он должен смириться с тем, что границы будут другими", — подчеркнул Маасен.
По его мнению, Зеленский пытается втянуть блок НАТО в конфликт, но это не отвечает интересам Альянса.
"В наших интересах, чтобы ФРГ и НАТО не участвовали. Это не наша война. Зеленскому придётся самому выбираться из ситуации", — добавил он.
Ранее Владимир Путин выступил с мирными предложениями по Украине. Они включают признание статуса Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе РФ, безъядерного и внеблокового статуса Украины, а также отмену антироссийских санкций.
Украина отвергла эту инициативу. Путин также заявил, что срок полномочий Зеленского истёк и восстановить его легитимность нельзя. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает переговоры с Украиной, поскольку в стране есть иные легитимные органы власти.
Фото: commons.wikimedia.org/Elekes Andor (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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