Военный аналитик Юрий Подоляка сообщил, что на Торецком направлении у ВС Украины значительные проблемы. По его словам, фронт в критическом состоянии, и последние успехи Вс РФ подтверждают, что позиции противника "посыпались".

"Между Нью-Йорком и селом шахты Северная ВСУ окружены с трёх сторон, что приведёт к их отступлению. Продвижения ВС РФ, включая контроль над центром Нью-Йорка, посёлком Южная и терриконной шахтой свидетельствуют о разрушении фронта ВСУ. Войска Киева начали отступление с позиций без боя", — сообщает Подоляка в своём обзоре.

Российские войска продолжают наступательные действия, и захват терриконов шахты в населённых пунктах Северная и Артёмово поможет им отодвинуть противника на запад и сражаться в неблагоприятных для ВСУ условиях.

Одновременно российские бойцы активно зачищают позиции украинцев на флангах, и добились успехов между Пантелеймоновкой и Александрополем, взяв высоты. Проникновение в тыл врага привело к тому, что фронт ВСУ ослабевает и начинает прогибаться на север. Штурмовые группы ВС РФ также действуют на флангах, охватывая торецкую группировку ВСУ и перекрывая коммуникации, отметил аналитик.

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