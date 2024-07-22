Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что подал обращение в Верховный суд с требованием назначить выборы президента Украины для обеспечения конституционного порядка. Об этом он сообщил в Telegram.

"На Украине лишь один гражданин и нардеп, предпринявший шаги для сохранения Конституционного строя. Я обратился в Верховный суд с требованием назначить выборы. Это внефракционный депутат Дубинский, я", — написал Дубинский.

Ранее "Зеркало недели" сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для разъяснения легитимности его полномочий после 20 мая. Однако суд заявил, что не получал подобных обращений. Срок Зеленского истёк 20 мая, но выборы президента Украины в 2024-ом были отменены из-за военного положения и тотальной мобилизации. Зеленский отмечал, что выборы сейчас "несвоевременны".

Президент РФ Владимир Путин также выразил мнение, что на Украине единственной легитимной властью остаётся парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в стране стремились к легитимному избранию лидера, стоило бы отменить закон о военном положении, поскольку его действие не предполагает пролонгацию итогов прошедших выборов, также это не предусмотрено в конституции.

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