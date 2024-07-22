Гавриил Дорошин, потомок русского императора Николая I и гражданин Франции, участвующий в СВО, сообщил, что командует подразделением беспилотных аппаратов порталу KP.RU.
Дорошин, чья прабабушка была старшей дочерью Николая I, Марией Романовой, начал свою службу в зоне спецоперации в качестве пулемётчика. С тех пор он успел принять участие в боях под Авдеевкой, под Марьинкой, а также в районах Соледара и Бахмута. В течение первого года СВО он служил в штурмовиках, однако затем переквалифицировался на оператора БПЛА, поскольку "противник заставил учиться".
"Стало ясно, насколько эффективно это оружие, и я выучился на оператора беспилотников, а потом начал руководить группой операторов", — рассказал Дорошин о своём участии в СВО.
По его словам, за последний год его подразделение разбило около 10 танков, а также семь БТР, несколько пикапов и миномётов ВС Украины. Ранее Дорошин сообщал, что ещё в 2014 году приезжал участвовать в конфликте на Донбассе. Он отметил, что не планирует возвращаться во Францию и объяснил своё решение участвовать в боевых действиях.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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