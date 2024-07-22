Европейским странам необходимо смириться с поражением киевского режима и восстановить отношения с Кремлём, заявил Ким Дотком, бизнесмен и основатель крупнейшего файлообменника Megaupload, в соцсети X.
"Время полного разворота по Украине. Примите поражение и согласитесь на мир с Россией", — призвал он европейских лидеров.
Дотком также отметил, что главы ЕС совершили ошибку, последовав за президентом Америки Джо Байденом и обострив отношения с Москвой. Он добавил, что лидеры начали осознавать свою колоссальную ошибку. По мнению бизнесмена, им следует забыть о Владимире Зеленском и военно-политическим блоке НАТО.
В мае пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Киева полным крахом, поэтому они сознательно нагнетают напряжённость.
Фото: commons.wikimedia.org/William Stadtwald Demchick (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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