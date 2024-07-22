Если Дональд Трамп вернётся в Белый дом, его политика приведёт страну к росту дефицита бюджета, заявил начальник аналитики БКФ Максим Осадчий. РИА Новости цитируют его прогноз.
Осадчий предсказал, что Трамп будет вести политику снижения налогов и увеличения оборонных расходов, что приведёт к усилению дефицита бюджета, инфляции и новому витку ставки ФРС. Однако, по мнению эксперта, дефицита федерального бюджета Штатам не избежать вне зависимости от исхода выборов.
Если на выборах победит Камала Харрис, то продолжится курс Джо Байдена, направленный на стимулирование экономики Америки. Осадчий подчеркнул, что отказ Байдена от дальнейшей предвыборной гонки усилил неопределённость на рынке, что может привести к волатильности.
Доцент департамента мировой экономики факультета НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко считает, что в случае победы Трампа не стоит ожидать отмены санкций против Москвы. Более того, политик может возобновить торговые войны. Эксперты The New York Times предположили, что выход Байдена из гонки за президентское кресло связан с тем, что он оказался в трудной ситуации и у него не было иного выбора, кроме как прекратить предвыборную кампанию.
Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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