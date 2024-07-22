Власти Варшавы могут остановить ввоз товаров со стороны Беларуси, заявил замминистра МИД Польши Анджей Шейна в эфире Zet. Он отметил, что у страны практически не осталось рычагов влияния на Минск, который Польша обвиняет в миграционном кризисе на границе.
"У нас есть инструменты. Если не будут выполняться условия, мы остановим транспортировку товаров через Беларусь в Польшу", — сказал Шейна.
Он признал, что это решение может навредить польской экономике, но назвал его "козырем в рукаве". Среди других мер воздействия чиновник упомянул санкции против РБ. По его словам, "в определённый момент" эти ограничения "могут приблизиться к санкциям против РФ".
На фоне этих заявлений глава Госпогранкомитета РБ Константин Молостов сообщил, что ЕС пока не реагирует на призывы Минска вернуться к нормальной работе пунктов пропуска. Комментируя ситуацию с очередями на границе, он отметил, что побывал на КПП "Варшавский мост" и видел неудобства, которые испытывают граждане.
Пограничный и таможенный комитеты Беларуси неоднократно заявляли, что на границе с ЕС скапливаются пробки из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не соблюдают нормы пропуска транспорта и не принимают меры для сокращения машин. В результате решений Варшавы на границе работает только один КПП для грузовиков и один для легкового транспорта.
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