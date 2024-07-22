Парламент Эстонии, Рийгикогу, наделил кандидата от партии реформистов Кристена Михала полномочиями на формирование нового правительства. Портал гостелерадио ERR сообщил, что за предоставление мандата проголосовали 64 депутата, против высказались 27 человек.

Во второй половине дня лидер Эстонии Алар Карис утвердит состав правительства. Ожидается, что следующее заседание Рийгикогу состоится 23 июля, на котором новое правительство будет приведено к присяге. До этого момента обязанности главы кабмина будет исполнять Кая Каллас, подавшая в отставку. Михал в её кабинете занимал пост министра по климатическим вопросам.

В новом составе правительства свои посты сохранят восемь министров, включая главу МО Ханно Певкура (Партия реформ), главу МИД Маргуса Цахкну (партия "Ээсти 200") и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса от социал-демократов Эстонии.

ERR также сообщал, что 16 июля президент Карис поручил Михалу сформировать новый состав правительства после отставки кабинета Каллас. Её отставка связана с назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза, где она начнёт работу в октябре.

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