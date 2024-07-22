Прошедшая неделя выдалась рекордно жаркой для юга России. Жители Геленджика жаловались на отключения света по городу — при жаре 37°С портились лекарства и продукты, не работали лифты, разряжалась техника. Проблема с отключениями в южных городах началась 16 июля. В пик курортного сезона свет пропадал на 8-12 часов, в домах частично перекрывали воду. В Ипатово на Ставрополье пациенты больницы столкнулись с отсутствием воды на фоне жары свыше 40°С, там проблемы длятся дольше трёх недель.

Графики временного отключения электроэнергии снова ввели в Ростовской области, температура в регионе неделю держалась на отметке около 40°С. Температурные рекорды были зафиксированы в шести городах Кубани. В Краснодаре градус поднялся до рекордных +42°С. В городе ввели график ограничения режима потребления электричества, и в субботу краснодарцы вышли на стихийный митинг, требуя устранить последствия аварии. Жители Анапы перекрыли одну из улиц из-за отключения воды и света.

Как населению и гостям российского юга пережить жару при ежедневных отключениях света и воды, когда не работают ни кондиционеры, ни холодильники? Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Владимиром Шаровым, президентом Ассоциации внутреннего и въездного туризма России.

Правительства субъектов РФ, которых коснулась беда с отключением электроэнергии, прежде всего сильно пострадал Краснодарский край, выпустили памятку совместно с экстренными службами и Роспотребнадзором. В этой памятке указано, что нужно делать, отметил эксперт.

"Я бы советовал следовать официальной информации, нежели частной истории рекомендаций. Есть вопросы обеспечения безопасности пребывания туристов на маршрутах, и безопасность по жизнеобеспечению — это один блок вопросов. В основном этим занимается МЧС. У МЧС своя рекомендация — избегать транспорта, который питается от стационарных подводов электроэнергии. Это первое. Второе — всячески избегать таких передвижных средств как эскалаторы. Если эскалатор выключается в момент эксплуатации, его экстренная остановка может привести к падению людей. Пользоваться лестницами. Отели не рекомендуют пользоваться электрическими круговыми входами и передвигаться только через механическую дверь. Они могут быть заблокированы в момент выключения электроэнергии, и застрявшие просидят в этом круге и могут перегреться", — предупредил Владимир Шаров.

То есть нужно максимально уйти от эксплуатации механизмов, связанных с электроэнергией.

"Лифтовые группы, подъёмники на пляжах и всё, что связано с электроэнергией — уйти от этого. Дальше. Обратите внимание, что при разрядке телефонов можно не найти дополнительного электропитания, остаться без возможности позвонить в экстренные службы, вызвать скорую помощь. Купите переносные батареи для телефонов. Стоит иметь при себе заряженную переносную батарею, чтобы сделать экстренные звонки. Далее. Чётко понимать, что в пунктах общепита, где стоят электронагреватели, мангалы и электроплиты, из экономии времени пища может быть не доведена до готовности. Стараться не пользоваться заведениями, где кухонное оборудование питается электроэнергией, где нет газового оборудования. Блюда могут подать с неубитой кишечной палочкой", — предостерёг эксперт.

Важных моментов немало, их стоит держать в уме.

"Была очень сильная гроза в Москве. Я застрял в Шереметьево в лифте, когда была отключена электроэнергия, и просидел там 40 минут. Естественно, опоздал на самолёт. А я знал, что идёт огромная гроза, и вместо того, чтобы подняться по лестнице, поехал на лифте. Я подумал: "Что там, несколько секунд, меня эта ситуация не коснётся". Коснулась. Обидно. Люди в экстремальных ситуациях должны чётко понимать, что их это может коснуться", — заключил Владимир Шаров.

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