Министр обороны России Андрей Белоусов провёл очередную встречу с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля, об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

На встрече Белоусов рассказал о принятых мерах по итогам прошедшего разговора, в том числе касающихся вопросов, поднятых военкорами, которые на этот раз не смогли присутствовать в МО РФ. В результате первой встречи был составлен список из 21 поручения, который теперь будет пополнен новыми пунктами.

Коц описал беседу с министром как "максимально открытую и откровенную". В частности, Белоусов сообщил о планах по строительству укрытий для авиации на военных аэродромах, для чего уже составлен соответствующий график.

Напомним, что предыдущая встреча Белоусова с военкорами, освещающими СВО на Украине, состоялась 10 июня. Военкоры тогда отметили конструктивный характер разговора с министром, а также сообщали, что поручения, данные в ходе встречи, станут регулярными.

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