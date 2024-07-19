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Кабмин РФ утвердил правила договоров между обществами казаков и властями
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Кабмин РФ утвердил правила договоров между обществами казаков и властями

Премьер Михаил Мишустин утвердил новые правила для заключения договоров между казачьими обществами и органами в области обороны. Эти правила направлены на обеспечение поступления казаков в мобрезерв ВС РФ и других формирований. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"Утвердить правила заключения Всероссийским казачьим обществом, войсковыми казачьими обществами договоров с органом исполнительной власти, уполномоченным в области обороны, воинскими формированиями и их территориальными органами в целях обеспечения поступления членов казачьих обществ в мобилизационный резерв ВС Российской Федерации, других войск, воинских формирований", — говорится в документе.

Договоры будут устанавливать численность казаков в резерве, а также определять обязанности сторон и сроки действия соглашений.

Фото: commons.wikimedia.org/Premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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