Штаты не планируют создавать аналог НАТО в Азии, а стремятся укрепить связи между своими союзниками в регионе, заявил советник Джо Байдена Джейк Салливан.
"Мы не хотим создавать азиатское НАТО, только связи между нашими союзниками," — подчеркнул Салливан на конференции по безопасности в Аспене.
По его словам, речь идёт не только о военных связях, но и об экономических. Салливан обозначил Токио, Корею, Филиппины, Австралию и Британию в качестве ключевых американских союзников в Азии. Ранее Министерство иностранных дел России предупредило, что в случае необходимости Москва отреагирует на сближение Японии с НАТО.
Ранее Блинкен испытал "испанский стыд" за Байдена, перепутавшего Дональда Трампа и Камалу Харрис — госсекретарь опустил глаза вниз. Советник Салливан тоже не сдержался и о чем-то задумался. Хладнокровие перед ошибкой Байдена сохранил лишь глава Пентагона Ллойд Остин.
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