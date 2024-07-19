Военный корреспондент Андрей Филатов опубликовал видеокадры подготовки бойцов отряда "Шторм" ВС России. Командир отряда с позывным "Белый", участвовавший в битве за Авдеевку, возглавляет процесс тренировки.
Инструкторы, обучающие бойцов, имеют опыт на передовой и хорошо понимают, с чем столкнётся личный состав на фронте.
Они предупреждают: "Легко и блата не будет, но потери отряда — один к 10, где 10 — это потери противника".
Инструкторы также подчёркивают важность личной ответственности и дисциплины: "Мы обучим и будем бороться за жизнь бойцов. Но иерархию должны сами понимать. Выбор делаете сами и сами за него отвечаете".
Один из солдат, проходящий обучение в "Шторме", рассказал, что пошёл сражаться добровольцем после гибели родного брата.
Сейчас он командует группой из пяти человек и делится впечатлениями о подготовке: "Идеальная подготовка. Болят руки, ноги, но это мне надо: меня тренируют, чтобы я мог выжить".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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