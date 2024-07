В МО России рассказали о высокоэффективном использовании ЗРК "Тор-М2", оснащённого двигателем от челябинского завода "ЧТЗ-Уралтрак". Представители Южной группировки оценили его как одно из лучших средств ПВО.

"Я могу сказать, что это наилучший комплекс малого действия. Видит малоразмерные цели, быстро реагирует. Это крылатые ракеты, баллистические и противорадиолокационные, крупные и малые квадрокоптеры", — отметили зенитчики Южной группировки.

Их слова передает Минобороны в Telegram-канале. Военные уточнили, что ЗРК "Тор-М2" эффективно работает не только против крылатых и баллистических ракет, но также и против разведывательных и корректируемых БПЛА. Комплекс зарекомендовал себя как надёжное средство ПВО.

Ранее ЗРК "Тор-М2", оснащённый двигателем от "ЧТЗ-Уралтрак", поразил движущиеся цели ВС Украины на Авдеевском направлении. Комплекс успешно выполнил пуск управляемых ракет и поразил средства нападения ВСУ на безопасном удалении.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)