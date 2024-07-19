Члены Демократической партии Америки координируют усилия, чтобы отстранить Джо Байдена от участия в предвыборной гонке, что возмутило его ближайшее окружение. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"На неделе ближний круг Байдена разозлился: лидеры демократов, включая давних друзей, координируют свои шаги, чтобы вытеснить его из гонки", — говорится в издании.

Согласно информации от Politico, некоторые приближённые к президенту начали вести частные беседы, где впервые обсуждали, что лучшим вариантом будет отстранение Байдена. Ожидается, что в ближайшие дни ещё больше демократов публично выразят свои опасения.

На фоне внутрипартийной критики за неудачное выступление Байдена в дебатах с Трампом американские политики говорят о возможной замене лидера другим кандидатом, и наиболее вероятной кандидатурой является Камала Харрис.

Несмотря на призывы в Конгрессе и доноров Демпартии, Байден утверждает, что не собирается выходить из президентской гонки. Он также заявляет, что Харрис полностью готова взять на себя обязанности президента, если он не сможет завершить второй срок.

Теоретически партия сможет выдвинуть другого кандидата в августе, но практически это будет затруднительно, если Байден сам не откажется от участия. Байден заявляет, что намерен оставаться в гонке до конца. Вторые дебаты между Байденом и Трампом пройдут 10 сентября, а выборы президента Америки состоятся 5 ноября.

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Bern, Switzerland (Commons Attribution 2.0 Generic license)