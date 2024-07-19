После нападения на бывшего депутата Рады Украины Ирину Фарион все силы национальной полиции и СБУ задействованы в расследовании инцидента, сообщил Владимир Зеленский.
"Очевидно, насилие заслуживает осуждения и каждый, кто виновен, должен понести полную ответственность", — написал он в соцсети.
Зеленский также отметил, что врачи борются за жизнь экс-депутата. На 60-летнюю Ирину Фарион было совершено покушение вечером 19 июля. Её госпитализировали в критическом состоянии после того, как злоумышленник выстрелил ей в висок. На данный момент стрелявшего ищут. Согласно данным телеканала "Эспрессо", полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого.
Ирина Фарион занимала должность депутата Рады в 2012-2014 годы и является членом украинской партии "Свобода". Она известна выступлениями против русского языка на Украине. В мае суд восстановил её в должности профессора "Львовской политехники" после скандала с увольнением. Причиной стало высказывание Фарион о том, что она не считает украинцами русскоговорящих солдат ВСУ.
Кроме того, Фарион опубликовала письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего парня задержали правоохранители РФ. Этот инцидент побудил студентов "Львовской политехники" требовать увольнения Фарион.
Фото: commons.wikimedia.org/ВО Свобода (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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