Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож заявил Spiegel, что его Nebius Group не имеет связей с Россией. Волож подчеркнул, что большая часть менеджмента компании состоит из специалистов из ЕС и США.

"У нас много российских IT-инженеров. IT-специалисты — дефицитный ресурс. Деловой язык Nebius — не русский, а ломаный английский", — отметил он, добавив, что в Microsoft и Google работают десятки тысяч россиян. Волож также отметил: "Мы прозрачны насколько возможно, — иначе никто из партнёров не стал бы с нами разговаривать. Сегодня у нас нет связей с РФ. От нас в Москву не отправляется ни байта данных. Мы должны быть святее Папы Римского".

Его позиция по отношению к СВО на Украине неизменна: "Боевые действия знаменуют конец эпохи. У РФ была возможность пойти другим путём. Мы все пытались построить современную Россию", — заявил он.

В июне 2022-го Волож попал под санкции ЕС и покинул должности в "Яндексе". Он осудил военные действия на Украине и подчеркнул, что его компания отделилась от РФ: "Каждый высказал свою точку зрения. Я хочу смотреть вперёд и создавать новое".

Владимир Путин связал заявление Воложа по Украине с желанием "сохранить деньги и связать жизнь с иной страной". Путин отметил: "Он живёт в Израиле и вынужден делать определённые заявления. Дай Бог ему здоровья, пусть хорошо ему там живётся".

13 марта ЕС исключил Воложа из санкционных списков. Нидерландская Yandex N. V., которой принадлежал российский бизнес "Яндекса", договорилась продать его консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей. Волож вернулся на пост её главы, произошла смена её названия на Nebius Group.

Фото: flickr.com/c_nel22 (Commons Attribution 2.0 Generic license)