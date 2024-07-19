План некоторых влиятельных членов Демпартии отстранить американского лидера Джо Байдена от участия в президентских выборах приведёт страну к хаосу. Об этом заявила вице-президент Штатов Камала Харрис, передаёт Reuters.
"План отстранить президента Байдена от выборов, в котором задействованы многие влиятельные демократы, приведёт и дестабилизации и хаосу в американском политическом обществе", — отметила вице-президент.
Она добавила, что будет настаивать на том, чтобы Байден оставался кандидатом от демократов.
Ранее Politico сообщило, что бывшие сотрудники аппарата Харрис втайне начали "неформальную кампанию" по её продвижению среди членов Демпартии. Авторы материала отмечают, что подобный сценарий осложняется тем, что соратники вице-президента должны будут провести "тайную кампанию" в весьма сжатые сроки.
Фото: flickr.com/Lorie Shaull from St Paul, United States (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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