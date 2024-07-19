Во Львове произошло покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион. Как сообщает "Эспрессо", Фарион в критическом состоянии.
"В Фарион стреляли. Был ли выстрел в висок смертельным, неизвестно, её забрала скорая", — сообщила журналистка телеканала.
Депутат Игорь Зинкевич сообщил, что стрелявший был в перчатках, а оружие было без глушителя. Полиция Львова заявила о проведении операции по задержанию нападавшего. По данным силовиков, врачи борются за жизнь 60-летней львовчанки.
В мае суд восстановил Фарион в должности профессора университета "Львовская политехника" после скандала с вольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих в рядах ВСУ.
Тогда Фарион также опубликовала письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали полицейские РФ. Студенты "Львовской политехники" потребовали увольнения Фарион.
Она была депутатом Рады в 2012–2014 годы и является членом партии "Свобода". Фарион неоднократно выступала против русского языка на Украине. В 2019 году она требовала арестовать Владимира Зеленского за обращение к избирателям на русском. После вступления в силу закона о закреплении украинского единственным государственным языком Фарион отмечала, что русскоязычные украинцы теперь "за гранью исторической парадигмы" и посоветовала им "паковать манатки".
СК РФ в 2015 году возбудил дело о подстрекательстве к убийствам в отношении экс-депутата Рады. Следствие считает, что Фарион призывала "уничтожать Россию и русских по национальному признаку".
Фото: commons.wikimedia.org/«ВО Свобода»'s Picasa Gallery (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Макрон договорился с правоцентристами о разделении власти
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона заключила соглашение с правоцентристами о распределении власти в Национальном собрании.
Вице-президент США Харрис: план Демпартии отстранить Байдена приведёт к хаосу
План некоторых влиятельных членов Демпартии отстранить американского лидера Джо Байдена от участия в президентских выборах приведёт страну к хаосу. Об этом заявила вице-президент Штатов Камала Харрис, передаёт Reuters.
Юрист Русяев: успешное развитие турбизнеса РФ зависит от баланса между прибылью и интересами
Юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", заявил, что российский туристический бизнес должен стремиться к балансу между максимизацией прибыли и интересами потребителей для успешного развития.
Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы
Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.