Во Львове произошло покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион. Как сообщает "Эспрессо", Фарион в критическом состоянии.

"В Фарион стреляли. Был ли выстрел в висок смертельным, неизвестно, её забрала скорая", — сообщила журналистка телеканала.

Депутат Игорь Зинкевич сообщил, что стрелявший был в перчатках, а оружие было без глушителя. Полиция Львова заявила о проведении операции по задержанию нападавшего. По данным силовиков, врачи борются за жизнь 60-летней львовчанки.

В мае суд восстановил Фарион в должности профессора университета "Львовская политехника" после скандала с вольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих в рядах ВСУ.

Тогда Фарион также опубликовала письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали полицейские РФ. Студенты "Львовской политехники" потребовали увольнения Фарион.

Она была депутатом Рады в 2012–2014 годы и является членом партии "Свобода". Фарион неоднократно выступала против русского языка на Украине. В 2019 году она требовала арестовать Владимира Зеленского за обращение к избирателям на русском. После вступления в силу закона о закреплении украинского единственным государственным языком Фарион отмечала, что русскоязычные украинцы теперь "за гранью исторической парадигмы" и посоветовала им "паковать манатки".

СК РФ в 2015 году возбудил дело о подстрекательстве к убийствам в отношении экс-депутата Рады. Следствие считает, что Фарион призывала "уничтожать Россию и русских по национальному признаку".

Фото: commons.wikimedia.org/«ВО Свобода»'s Picasa Gallery (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)