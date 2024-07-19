На Фрунзенскую набережную приехали девять военкоров — вдвое меньше, чем в прошлый раз — все, кого оперативно смогли собрать в Москве. Андрей Белоусов рассказал, какие меры были приняты после прошлой встречи. Был сформирован список поручений из 21 пункта. После пятничной встречи он будет дополнен.

"Разработан механизм признания инвалидами боевых действий воевавших на Донбассе с 2014 по 2022 годы, а также бойцов ЧВК. Всего поступило 1 000 заявок. Положительное решение выдано по 15 случаям, но процесс начат", — отметил Белоусов.

Также ВВК теперь можно проводить по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионе нет военных госпиталей.

"А таких 25. Власти 11 регионов уже пошли навстречу МО. Коечным фондом помогла и Росгвардия", — подчеркнул Белоусов.

Кроме того, будет создан проект по протезированию, где нагрузку взяли на себя московские власти. Закон о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия уже прошёл первое чтение в ГД.

"Второе чтение — в сентябре. МО закупило для испытаний 1 000 антидроновых патронов, о которых рассказал спецкор "КП" Дмитрий Стешин. По итогам тестов их поставят в войска", — сообщил Белоусов.

Один из вопросов касался отсутствия укрытий для авиации на аэродромах.

"Противник не раз пробовал атаковать нашу боевую авиацию на стоянках", — рассказал корреспондент "КП".

В пятницу Белоусов заверил, что уже составлен график по аэродромам и укрытия будут построены. Взаимодействие МО с народными КБ будет осуществляться на базе Народного фронта.

"Здесь каждую неделю идут испытания изделий, которые попадают на передовую в обход гособоронзаказа. Перспективным производителям помогут и финансово, и комплектной базой", — пояснил министр.

Однако Белоусов не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены.

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