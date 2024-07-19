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Военэксперт Шлепченко объяснил загвоздку для десанта ВС РФ в Одессе
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Военэксперт Шлепченко объяснил загвоздку для десанта ВС РФ в Одессе

Взятие Одессы в 2024 году или в первой половине следующего — нереальная задача для десанта ВС РФ, считает обозреватель Влад Шлепченко. Он объяснил, в чём загвоздка.

Взятие Одессы не является простой задачей, как кажется на первый взгляд. Военный эксперт "Царьграда" пояснил, часто звучит предложение отправить в Одессу десант. Однако те, кто это предлагает, явно не учитывают состояние ЧФ и количество погибших кораблей.

"Это совершенно нереально", — уверен Влад Шлепченко.

Другой сценарий — выход к Одессе через форсирование Днепра, взятие Херсона и продвижение через равнину, отделяющую Херсон от Николаева, около 80 км.

"Это путь в никуда. Между Николаевым и Одессой четыре больших лимана. Каждый из них является очень оборонительной позицией. Каждый восточный берег ниже западного, там заболоченные поймы", — объяснил Шлепченко.

Более реалистичным вариантом остаётся форсирование Днепра между Днепропетровском и Запорожьем со взятием Кривого Рога, а затем Кропивницкого, как важнейшего транспортного узла. Это путь в 300 км, который нужно преодолеть перед движением на Одессу.

"Нужно будет выстроить оборону на три сотни км. Эта задача непосильна для тех войск, которыми сейчас страна располагает", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, остаётся четвёртый сценарий — взятие Одессы после разгрома основной группировки ВСУ и морального слома противника. Это возможно, когда боевики ВСУ массово побегут на запад, и киевский режим рухнет, тогда можно брать Одессу с северо-запада по трассе Е95.

"Вопрос взятия Одессы — не к военным, он лежит в политической плоскости и дипломатической", — указал Шлепченко.

Военный обозреватель подчеркнул, что для взятия Одессы должны быть политическая воля и мужество у принимающих решения, кто будет продавливать урегулирование вопроса.

Фото: commons.wikimedia.org/president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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