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Лисовской из Краснодара осужден на семь лет за попытку вступить в ВСУ
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Лисовской из Краснодара осужден на семь лет за попытку вступить в ВСУ

Южный военный суд приговорил к семи годам тюрьмы жителя Краснодара Станислава Лисовского за подготовку к госизмене и попытку вступить в легион "Свобода России"* (признан террористическим и запрещён в РФ). Об этом сообщает "Газета.ру".

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима. По данным ведомства, с ноября 2023-го Лисовской общался в мессенджере Telegram с членами легиона с целью вступить в ряды ВС Украины. Россиянин планировал доехать из Краснодара в Донецк, а затем отправиться на Украину. Однако сотрудники ФСБ задержали его перед посадкой на автобус "Краснодар — Донецк".

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал Максима Григорьева, вступившего в легион "Свобода России"*. Он обвиняется по части 2 статьи 208 ("Организация или участие в незаконном вооружённом формировании, а равно участие в военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ") УК РФ.

* террористическая организация, запрещена в РФ.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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