Иерусалим в одиночку противостоит "оси зла", возглавляемой Тегераном, и страны свободного мира должны ввести санкции, пока не поздно. С таким утверждением выступил глава МИД Исраэль Кац после удара БПЛА по Тель-Авиву, ответственность взяли на себя хуситы.

"Утром БПЛА, запущенный хуситами, ударил по Тель-Авиву, мирный житель погиб и еще 10 ранены. Иран поддерживает и финансирует хуситов в Йемене, "Хезболлах" в Ливане, ХАМАС в Газе, шиитов в Ираке и Сирии, а также посылает оружие в Иорданию, чтобы создать ещё один фронт против Израиля", — написал Кац на странице в X.

Израиль один противостоит оси зла во главе с Тегераном, который пользуется поддержкой мировых держав в геополитической борьбе. Введите разрушительные санкции, чтобы остановить этот режим, призвал он.

Ночью около 03:00 мск в центре Тель-Авива произошёл взрыв. Инцидент случился в 150 метрах от Консульства США. Пресс-служба заявила, что причиной стало "падение воздушной цели", при этом тревога не сработала. Взявшие на себя ответственность хуситы утверждают, что для атаки использовали новую модель БПЛА, она обходит ПВО.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари подтвердил, что беспилотник запущен из Йемена. Военные полагают, что речь идёт об иранском БПЛА Samad, модифицированной для увеличения дальности. Проводится расследование, чтобы установить, почему дрон не был выявлен силами ПВО, и почему молчала воздушная тревога.

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Jerusalem (Commons Attribution 2.0 Generic license)