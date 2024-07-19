Президент РФ Владимир Путин открыт для диалога по гуманитарным вопросам на Украине, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue Works.

"Я послушал Путина. Он говорил об обмене военнопленными, и насколько он готов к переговорам. Вы не можете говорить, что Путин ставит безбожные условия для обмена", — отметил он.

По мнению полковника, это Запад закрыт для подобных обсуждений, даже касающихся гуманитарных вопросов. Уилкерсон добавил, что на деле всё довольно просто. Он также напомнил, что именно киевский режим ранее сбил самолёт с собственными пленными.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, и процесс идёт. Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путём. Путин подчёркивал, что Украина должна вывести ВСУ из новых регионов России — ЛДНР, Херсонской области и Запорожья.

Президент России отметил, что бои прекратятся сразу после согласия киевского режима на это условие. Также Украина должна уведомить об отказе от планов войти в блок НАТО. Владимир Зеленский отверг это предложение.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)