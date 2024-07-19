Возможность обмена корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, приговорённого к 16 годам тюрьмы за шпионаж, обсуждается спецслужбами. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв рассказал в беседе с РИА Новости, что ЦРУ не раз переносили сроки и отказывались сотрудничать.
Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам колонии. По версии следствия, в марте 2023-го он собирал в регионе секретную информацию об "Уралвагонзаводе" по заданию ЦРУ.
"Возможность обмена гражданина США Гершковича, который вёл в России шпионскую деятельность, обсуждается спецслужбами уже долгое время. И ЦРУ не раз переносили сроки", — полагает Журавлёв.
Он не исключил, что связь по этому вопросу продолжается, и консультации ещё ведутся, что делает взаимные договорённости весьма вероятными.
"Опыт таких обменов был, причём неоднократно. Здесь нужно определиться по персоналиям, по их ценности. И нужна политическая воля с двух сторон. Мы от переговоров не отказываемся", — добавил депутат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства причастности Гершковича к шпионажу, и спецслужбы ведут контакты о возможности обмена. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эта тема "любит тишину". В середине декабря 2023-го президент Владимир Путин выразил надежду, что стороны найдут решение. Однако для этого "сторона США должна принять соответствующее решение", которое устроило бы и российскую сторону.
Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)
МИД Израиля призвал мир объединиться в борьбе с Тегераном
Иерусалим в одиночку противостоит "оси зла", возглавляемой Тегераном, и страны свободного мира должны ввести санкции, пока не поздно. С таким утверждением выступил глава МИД Исраэль Кац после удара БПЛА по Тель-Авиву, ответственность взяли на себя хуситы.
Букмекеры оценили шанс снятия кандидатуры Байдена с выборов в США в 84%
Американские букмекерские конторы оценили вероятность того, что президент Штатов Джо Байден выйдет из гонки за пост на уровне 84%. Об этом пишет New York Post.
Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы
Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.
Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью
От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.