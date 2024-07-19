Возможность обмена корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, приговорённого к 16 годам тюрьмы за шпионаж, обсуждается спецслужбами. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв рассказал в беседе с РИА Новости, что ЦРУ не раз переносили сроки и отказывались сотрудничать.

Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам колонии. По версии следствия, в марте 2023-го он собирал в регионе секретную информацию об "Уралвагонзаводе" по заданию ЦРУ.

"Возможность обмена гражданина США Гершковича, который вёл в России шпионскую деятельность, обсуждается спецслужбами уже долгое время. И ЦРУ не раз переносили сроки", — полагает Журавлёв.

Он не исключил, что связь по этому вопросу продолжается, и консультации ещё ведутся, что делает взаимные договорённости весьма вероятными.

"Опыт таких обменов был, причём неоднократно. Здесь нужно определиться по персоналиям, по их ценности. И нужна политическая воля с двух сторон. Мы от переговоров не отказываемся", — добавил депутат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства причастности Гершковича к шпионажу, и спецслужбы ведут контакты о возможности обмена. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эта тема "любит тишину". В середине декабря 2023-го президент Владимир Путин выразил надежду, что стороны найдут решение. Однако для этого "сторона США должна принять соответствующее решение", которое устроило бы и российскую сторону.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)