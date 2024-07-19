Американские букмекерские конторы оценили вероятность того, что президент Штатов Джо Байден выйдет из гонки за пост на уровне 84%. Об этом пишет New York Post.

"Шансы Байдена на то, что откажется от участия в выборах 2024 года взлетели до 84%, поскольку он занят самокопанием в вопросе ожидаемого ухода", — говорится в публикации.

По данным New York Post, вероятность выбытия Байдена из предвыборной гонки резко возросла после его провальных дебатов против Дональда Трампа, состоявшихся на CNN 27 июня. До этого вероятность данного развития событий оценивалась в 19%.

Ссылаясь на неофициальные источники, издание отмечает, что сам Байден всерьёз рассматривает возможность снятия своей кандидатуры, хотя его официальные заявления указывают на обратное.

Кроме того, 19 июля сообщалось, что семья Байдена обсуждает план по отказу от участия в выборах. Об этом проинформировала телекомпания NBC, ссылаясь на два источника, знакомых с обсуждениями. В случае выхода их гонки Байден "должен предоставить Демпартии лучшие возможности победить Трампа". Новость об обсуждении снятия кандидатуры Байдена в его семье была опровергнута Вашингтоном.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)