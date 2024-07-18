Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ собирают боевые дроны и морские дроны в медицинских учреждениях и на заброшенных складах. В беседе с NEWS.ru он отметил, что полностью пресечь атаки противника сложно из-за трудности в определении мест хранения и сборки беспилотных аппаратов.
"Сложность пресечения атак БПЛА и морских дронов в том, что трудно найти места хранения и сборки аппаратов. Ещё одна проблема — ВС Украины размещают сборочные в гражданских зданиях, на складах, на территориях заводов, в медучреждениях и образовательных учреждениях. Ничего святого нет", — пояснил Липовой.
По словам генерала, дрон можно собрать даже в домашних условиях, а стартовые площадки оборудовать в любом месте. Эксперт предположил, что ВС РФ могут бить по скоплениям беспилотников ВСУ или готовиться к отражению атак сразу после получения разведданных.
Ранее губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ использовали беспилотный аппарат для атаки на авто с женщиной за рулём в Отрадном. По его словам, три человека получили ранения, однако сама женщина осталась невредима.
Фото: commons.wikimedia.org/Олександр Перевозник (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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