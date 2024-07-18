Президент Финляндии Александер Стубб выразил предположение, что страны Балтии могут принять аналог финского закона о беженцах, хотя не стал высказываться об открытии КПП на границе с Россией. В ходе брифинга для финских СМИ после встречи ЕПС в Оксфордшире он сообщил, что лидеры государств Балтии положительно оценили закон "О возвращении" беженцев.
"Многие сказали, что закон "О возвращении" хорош, особенно страны Балтии. И они могут скопировать его", — отметил Стубб.
Президент Финляндии также подчеркнул, что в ЕС осознают необходимость обновления законов об убежище.
"Есть понимание того, что инструментальную миграцию нужно отличать от поиска убежища", — сказал он.
При этом Стубб не стал высказывать мнение о возможности открытия КПП на границе с Россией, отметив, что вопрос безопасности требует детального рассмотрения.
"Дело в безопасности и текущей ситуации. Давайте по порядку. Сейчас мы имеем средства для борьбы с инструментальной иммиграцией — откроем границы сейчас или потом, на данном этапе не знаем", — пояснил президент.
Стубб подписал закон "О выдворении" беженцев, он вступит в силу 22 июля. Этот закон устанавливает условия, при которых правительство может принять решение об ограничении приёма заявлений о предоставлении защиты на границе Финляндии.
Фото: flickr.com/Magnus Fröderberg (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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