Президент Финляндии Александер Стубб выразил предположение, что страны Балтии могут принять аналог финского закона о беженцах, хотя не стал высказываться об открытии КПП на границе с Россией. В ходе брифинга для финских СМИ после встречи ЕПС в Оксфордшире он сообщил, что лидеры государств Балтии положительно оценили закон "О возвращении" беженцев.

"Многие сказали, что закон "О возвращении" хорош, особенно страны Балтии. И они могут скопировать его", — отметил Стубб.

Президент Финляндии также подчеркнул, что в ЕС осознают необходимость обновления законов об убежище.

"Есть понимание того, что инструментальную миграцию нужно отличать от поиска убежища", — сказал он.

При этом Стубб не стал высказывать мнение о возможности открытия КПП на границе с Россией, отметив, что вопрос безопасности требует детального рассмотрения.

"Дело в безопасности и текущей ситуации. Давайте по порядку. Сейчас мы имеем средства для борьбы с инструментальной иммиграцией — откроем границы сейчас или потом, на данном этапе не знаем", — пояснил президент.

Стубб подписал закон "О выдворении" беженцев, он вступит в силу 22 июля. Этот закон устанавливает условия, при которых правительство может принять решение об ограничении приёма заявлений о предоставлении защиты на границе Финляндии.

Фото: flickr.com/Magnus Fröderberg (Commons Attribution 2.0 Generic license)