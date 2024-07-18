Капитан I ранга Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что одна из главных причин, по которой ВСУ сдаются в плен — это отсутствие мотивации продолжать бои. По словам Дандыкина, среди боевиков ВСУ немало тех, кто капитулирует из-за тяжёлых условий на передовой и осознания, что они не защищают интересы своей страны.
"Основная часть попадает в плен, когда кончаются патроны или при ранениях — мы лечим их. Но нужно учесть, что, какая бы начинка в их головах ни была, в СВО русские бьются с русскими. У многих украинцев возникает понимание, что они воюют за химеру — за интересы Америки, НАТО, Зеленского и олигархов", — пояснил Дандыкин.
По его мнению, на моральное состояние ВСУ влияют отношение властей и жёсткие методы мобилизации, на фронт попадают неподготовленные люди. Дандыкин отметил, что среди сдавшихся не все хотят возвращаться домой, и часть из них даже рассматривает возможность вступления в ряды ВС России.
"Но стоит держать ухо востро. Есть бойцы, с которыми работали СБУ и ГУР — они рассказывают, что пекари и парикмахеры, и оружия не брали в руки. С такими следует работать отдельно", — подчеркнул он.
Известно, что 17 июля РФ и Украина провели 54 обмен пленными в формате "95 на 95" при посредничестве Эмиратов. Стороны передали взятых в плен военных на границе в Белгородской области.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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