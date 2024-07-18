Главнокомандующий НАТО в ЕС Кристофер Каволи отметил на форуме по безопасности Аспенского института, что украинский кризис продемонстрировал непредсказуемость длительных боёв.
"Один из вызовов и главных уроков, который можно вынести из данного конфликта, состоит в том, что в современных войнах вы либо одерживаете безоговорочную быструю победу, либо вас ждёт долгий непредсказуемый путь", — заявил Каволи.
Кроме того, он указал на трудности, с которыми сталкиваются киевские власти при распределении личного состава ВСУ.
"Что касается использования живой силы, есть люди, которым нужно работать на заводах, в полях, а также задействованные в боевых действиях. Работа правительства Киева заключается в том, чтобы найти баланс", — добавил он.
На саммите НАТО в Вашингтоне Йенс Столтенберг объявил, что Каволи возглавит командование блока в Висбадене, которое займётся координацией военной помощи ВСУ. Точная дата передачи функций группы "Рамштайн" НАТО не была названа, однако Столтенберг отметил, что это произойдёт "очень скоро".
Фото: flickr.com/7th Army Joint Multinational Training Command (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Президент Финляндии Стубб допустил, что Прибалтика скопирует закон о беженцах
Президент Финляндии Александер Стубб выразил предположение, что страны Балтии могут принять аналог финского закона о беженцах, хотя не стал высказываться об открытии КПП на границе с Россией.
Politico: команда Байдена мстила демократке Шолтен за призыв выйти из гонки
Предвыборная команда Джо Байдена предприняла ответные меры против демократки Хиллари Шолтен после её призыва к президенту выйти из предвыборной гонки. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации
Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856).
Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке
Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич был задержан по подозрению в получении крупной взятки.