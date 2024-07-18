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Главком сил НАТО в ЕС Каволи заявил о непредсказуемости СВО на Украине
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Главком сил НАТО в ЕС Каволи заявил о непредсказуемости СВО на Украине

Главнокомандующий НАТО в ЕС Кристофер Каволи отметил на форуме по безопасности Аспенского института, что украинский кризис продемонстрировал непредсказуемость длительных боёв.

"Один из вызовов и главных уроков, который можно вынести из данного конфликта, состоит в том, что в современных войнах вы либо одерживаете безоговорочную быструю победу, либо вас ждёт долгий непредсказуемый путь", — заявил Каволи.

Кроме того, он указал на трудности, с которыми сталкиваются киевские власти при распределении личного состава ВСУ.

"Что касается использования живой силы, есть люди, которым нужно работать на заводах, в полях, а также задействованные в боевых действиях. Работа правительства Киева заключается в том, чтобы найти баланс", — добавил он.

На саммите НАТО в Вашингтоне Йенс Столтенберг объявил, что Каволи возглавит командование блока в Висбадене, которое займётся координацией военной помощи ВСУ. Точная дата передачи функций группы "Рамштайн" НАТО не была названа, однако Столтенберг отметил, что это произойдёт "очень скоро".

Фото: flickr.com/7th Army Joint Multinational Training Command (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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