Главнокомандующий НАТО в ЕС Кристофер Каволи отметил на форуме по безопасности Аспенского института, что украинский кризис продемонстрировал непредсказуемость длительных боёв.

"Один из вызовов и главных уроков, который можно вынести из данного конфликта, состоит в том, что в современных войнах вы либо одерживаете безоговорочную быструю победу, либо вас ждёт долгий непредсказуемый путь", — заявил Каволи.

Кроме того, он указал на трудности, с которыми сталкиваются киевские власти при распределении личного состава ВСУ.

"Что касается использования живой силы, есть люди, которым нужно работать на заводах, в полях, а также задействованные в боевых действиях. Работа правительства Киева заключается в том, чтобы найти баланс", — добавил он.

На саммите НАТО в Вашингтоне Йенс Столтенберг объявил, что Каволи возглавит командование блока в Висбадене, которое займётся координацией военной помощи ВСУ. Точная дата передачи функций группы "Рамштайн" НАТО не была названа, однако Столтенберг отметил, что это произойдёт "очень скоро".

Фото: flickr.com/7th Army Joint Multinational Training Command (Commons Attribution 2.0 Generic license)