Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ преднамеренно стреляли по мирным жителям, убивая их за отказ покинуть дома. Об этом он рассказал в Telegram-канале, сопровождая сообщение видео, в котором эвакуированные поделились пережитым.
"Киевские боевики стреляли по людям, убивая их за то, что те не захотели покинуть дома. Одна из жительниц добавила: "Они знают, что мы мирные, но считают, что мы предатели. Они молча заходят, открывают двери и видят гражданских, но всё равно расстреливают", — отметил Пушилин.
Эвакуированные сообщили, что среди солдат ВСУ слышали иностранную речь. По словам Пушилина, сейчас жители Дзержинска в безопасности и получают помощь и поддержку.
"Все как один благодарят ВС РФ за спасение от зверств неонацистов", — отметил он.
Ранее жители освобождённых территорий неоднократно рассказывали РИА Новости о тяжёлых условиях под контролем Киева. Беженцы из Торецка сообщали, что Украина создаёт крайне плохие условия для эвакуированных, из-за чего многие стремятся попасть в Россию. В частности, 2 000 человек вернулись в город, чтобы перейти на российскую сторону. Жители также утверждали, что ВСУ неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на население и били из миномётов возле домов, чтобы заставить людей покинуть свои дома.
Фото: commons.wikimedia.org/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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