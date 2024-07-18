Предвыборная команда Джо Байдена предприняла ответные меры против демократки Хиллари Шолтен после её призыва к президенту выйти из предвыборной гонки. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
"Демократы в Мичигане убрали демократку из Палаты после того, как она призвала президента Байдена не избираться", — сообщает газета, ссылаясь на четыре источника.
Однако на следующий день после запроса издания Шолтен была вновь включена в агитационные планы. Источники сообщили, что решение об исключении приняло руководство Дем партии в Мичигане, недовольное тем, что она не предупредила их о своих намерениях. Её призыв к Байдену был озвучен в тот же день, когда тот приехал в колеблющийся штат с предвыборной кампанией.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата после выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Хотя теоретически партия может выбрать другого на съезде в августе, на практике это будет сложно, если Байден сам не откажется от участия. Байден, в свою очередь, утверждает, что намерен оставаться в гонке до конца, ведь нет кандидатов лучше. Вторые дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в Америке состоятся 5 ноября.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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