Сенатор от Херсонщины Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что киевские власти скрывают реальные потери ВСУ в селе Крынки на левобережье Днепра. Ранее "Следствие Инфо", ссылаясь на данные полиции Украины, сообщило о пропаже более 780 боевиков ВСУ в этом районе с октября 2023-го по июнь текущего года, при этом эвакуированы были тела 262 погибших.
"Киев замалчивает потери в Крынках. Думаю, что количество погибших гораздо больше того, что официально озвучено, долгое время украинское начальство не мирилось с потерей плацдарма и отправляло людей на верную смерть", — подчеркнул Кастюкевич.
Он добавил, что сдавшиеся в плен ВСУ рассказали о расходовании командованием оперативного резерва, включая бригады морпехов, для удержания плацдарма в Крынках, который имел лишь медийное значение.
Село Крынки стало объектом непрерывных попыток ВСУ захватить его с 2023 года, форсируя реку. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, хотя попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра всё ещё продолжаются. К концу февраля 2024 года в Крынках находились четыре бригады морпехов ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Потери противника на тот момент составляли почти 3 400 человек.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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